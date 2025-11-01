Software Engineering Manager vergoeding in Germany bij Grafana bedraagt €123K per year voor Senior Engineering Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €119K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grafana's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Grafana zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)