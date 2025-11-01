Bedrijvengids
Grafana
Grafana Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Grafana varieert van $151K per year voor Software Engineer 2 tot $187K per year voor Senior Software Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $188K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grafana's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Grafana zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Grafana in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $232,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Grafana voor de Software Engineer functie in United States is $195,706.

Andere Bronnen