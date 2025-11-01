Software Engineer vergoeding in United States bij Grafana varieert van $151K per year voor Software Engineer 2 tot $187K per year voor Senior Software Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $188K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grafana's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Grafana zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
