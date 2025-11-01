Bedrijvengids
Grafana
Grafana Sales Engineer Salarissen

De gemiddelde Sales Engineer totale vergoeding in United States bij Grafana varieert van $260K tot $357K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grafana's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$282K - $335K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$260K$282K$335K$357K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Grafana zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales Engineer bij Grafana in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $356,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Grafana voor de Sales Engineer functie in United States is $260,400.

