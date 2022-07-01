Gradient AI Salarissen

Gradient AI's salaris varieert van $122,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $185,000 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Gradient AI . Laatst bijgewerkt: 10/19/2025