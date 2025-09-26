Bedrijvengids
GovTech
GovTech Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in Singapore bij GovTech varieert van SGD 112K tot SGD 160K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GovTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

SGD 211K

Wat zijn de carrièreniveaus bij GovTech?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij GovTech in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 159,685. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GovTech voor de Solution Architect functie in Singapore is SGD 112,320.

