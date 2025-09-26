Bedrijvengids
Het mediane Project Manager vergoedinspakket in Singapore bij GovTech bedraagt in totaal SGD 145K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GovTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 145K
Niveau
L2
Basissalaris
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 31.3K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GovTech?

SGD 211K

Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Project Manager در GovTech in Singapore برابر کل دستمزد سالانه SGD 195,953 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در GovTech برای نقش Project Manager in Singapore برابر SGD 135,144 است.

