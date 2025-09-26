Bedrijvengids
GovTech
GovTech Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Singapore bij GovTech bedraagt in totaal SGD 138K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GovTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 138K
Niveau
L2
Basissalaris
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 25.9K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GovTech?

SGD 211K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij GovTech in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 298,803. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GovTech voor de Product Manager functie in Singapore is SGD 149,876.

Andere Bronnen