GovTech Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in Singapore bij GovTech bedraagt in totaal SGD 96.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GovTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 96.4K
Niveau
L1
Basissalaris
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GovTech?

SGD 211K

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

UX Designer

Самый высокий пакет вознаграждения для Product Designer в GovTech in Singapore составляет SGD 155,811 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GovTech для позиции Product Designer in Singapore составляет SGD 86,198.

