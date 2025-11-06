Bedrijvengids
Government of Canada
Government of Canada Project Manager Salarissen in Greater Ottawa Area

Het mediane Project Manager vergoedinspakket in Greater Ottawa Area bij Government of Canada bedraagt in totaal CA$107K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Government of Canada's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$107K
Niveau
-
Basissalaris
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Government of Canada in Greater Ottawa Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$144,339. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Government of Canada voor de Project Manager functie in Greater Ottawa Area is CA$106,714.

