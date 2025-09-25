Bedrijvengids
Government of Canada
Het mediane Legal vergoedinspakket in Canada bij Government of Canada bedraagt in totaal CA$118K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Government of Canada's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
Government of Canada
Legal Counsel
Ottawa, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$118K
Niveau
LP-02
Basissalaris
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veelgestelde vragen

