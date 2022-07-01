Bedrijvengids
Gorgias
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Gorgias Salarissen

Gorgias's salaris varieert van $92,063 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Success in Canada aan de onderkant tot $199,000 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Gorgias. Laatst bijgewerkt: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $115K
Chief of Staff
$197K
Customer Success
$92.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Marketing
$199K
Partner Manager
$132K
Product Designer
$135K
Product Manager
$113K
Software Engineering Manager
$128K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Gorgias is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $199,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gorgias is $130,072.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Gorgias

Gerelateerde Bedrijven

  • Rocket Software
  • Zenoti
  • Avenue Code
  • Puppet
  • Aquent
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gorgias/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.