GoPro Salarissen

GoPro's salaris varieert van $72,563 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in France aan de onderkant tot $291,450 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GoPro. Laatst bijgewerkt: 11/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Software Engineer
Median $72.6K
Business Development
$291K
Data Scientist
$139K

Hardware Engineer
$97.8K
Werktuigbouwkundige
$187K
Product Designer
$189K
Product Manager
$114K
Project Manager
$111K
Technisch Programma Manager
$230K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij GoPro zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij GoPro is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $291,450. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GoPro is $139,300.

Andere Bronnen

