  • Salarissen
  • Product Designer
  • L5
  • Singapore

Product Designer Niveau

L5

Niveaus bij Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Gemiddeld Jaarlijks Totale Vergoeding
SGD 192,793
Basissalaris
SGD 208,501
Aandelenopdracht ()
SGD 22,998
Bonus
SGD 19,132

Nieuwste Salaris Inzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
