De gemiddelde Legal totale vergoeding in United States bij GOAT varieert van $203K tot $295K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GOAT's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$233K - $265K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$203K$233K$265K$295K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij GOAT zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Legal bij GOAT in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $295,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GOAT voor de Legal functie in United States is $202,500.

