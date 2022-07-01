Bedrijvengids
Glowforge
Glowforge Salarissen

Glowforge's salaris varieert van $161,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $447,225 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Glowforge. Laatst bijgewerkt: 10/19/2025

Software Engineer
Median $161K
Marketing
$192K
Mechanisch Ingenieur
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Product Manager
$447K
Project Manager
$169K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Glowforge is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $447,225. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Glowforge is $192,135.

Andere Bronnen