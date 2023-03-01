Globus Medical Salarissen

Bedrijvengids
Globus Medical
Globus Medical's salaris varieert van $68,340 in totale vergoeding per jaar voor een Biomedisch Ingenieur aan de onderkant tot $203,010 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Globus Medical. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $110K
Biomedisch Ingenieur
$68.3K
Mechanisch Ingenieur
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Product Manager
$179K
Project Manager
$166K
Technisch Programma Manager
$203K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Globus Medical is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $203,010. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Globus Medical is $144,851.

Andere Bronnen