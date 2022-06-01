GLOBO Salarissen

GLOBO's salaris varieert van $11,613 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $120,600 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GLOBO . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025