Bedrijvengids
GLOBO
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

GLOBO Salarissen

GLOBO's salaris varieert van $11,613 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $120,600 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GLOBO. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $29.8K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
$99.5K
Product Designer
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Product Manager
$60.1K
Software Engineering Manager
$106K
Technisch Programma Manager
$121K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

በGLOBO ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Technisch Programma Manager at the Common Range Average level ነው የ$120,600 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGLOBO የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $79,788 ነው።

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor GLOBO

Gerelateerde Bedrijven

  • Google
  • Uber
  • DoorDash
  • Square
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen