Globant
Globant Salarissen

Globant's salaris varieert van $11,235 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing in Argentina aan de onderkant tot $298,500 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Globant. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Software Engineer
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Web Developer

Project Manager
Median $19.5K
Cybersecurity Analist
Median $40.3K

Solution Architect
Median $126K
Technisch Programma Manager
Median $190K
Software Engineering Manager
Median $196K
Accountant
$15.9K
Administratief Assistent
$143K
Business Operations Manager
$33.6K
Business Analist
$46.4K
Business Development
$299K
Customer Service
$50.3K
Human Resources
$15.2K
Informatietechnoloog (IT)
$13.3K
Management Consultant
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketing Operations
$52.3K
Product Designer
$46.8K
Product Manager
$39.4K
Programma Manager
Median $219K
Sales
$80.4K
Sales Engineer
$121K
Veelgestelde vragen

