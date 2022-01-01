Bedrijvengids
GlobalLogic
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

GlobalLogic Salarissen

GlobalLogic's salaris varieert van $1,516 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in India aan de onderkant tot $240,000 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GlobalLogic. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Solution Architect
Median $240K

Data Architect

Product Manager
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software Engineering Manager
Median $177K
Accountant
$166K
Business Analist
$22.3K
Customer Service
$36.7K
Customer Service Operations
$74.5K
Data Analist
$22.5K
Data Scientist
$111K
Financieel Analist
$167K
Hardware Engineer
$27.9K
Management Consultant
$30K
Product Designer
$69.5K
Project Manager
$194K
Recruiter
$98K
Sales
$214K
Cybersecurity Analist
$74.5K
Technisch Programma Manager
$124K
UX Researcher
$95.5K
Venture Capitalist
$1.5K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij GlobalLogic is Solution Architect met een jaarlijkse totale beloning van $240,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GlobalLogic is $74,511.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor GlobalLogic

Gerelateerde Bedrijven

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen