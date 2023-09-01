Global Salarissen

Global's salaris varieert van $10,854 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Ukraine aan de onderkant tot $110,090 voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Global . Laatst bijgewerkt: 9/1/2025