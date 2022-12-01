Bedrijvengids
Glean
Glean Salarissen

Glean's salaris varieert van $62,409 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect in India aan de onderkant tot $1,054,700 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Glean. Laatst bijgewerkt: 8/28/2025

$160K

Software Engineer
Median $110K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $340K
Data Scientist
$261K

Recruiter
$86.1K
Sales
$289K
Sales Engineer
$230K
Software Engineering Manager
$1.05M
Solution Architect
$62.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Glean zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Glean is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $1,054,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Glean is $245,692.

Andere Bronnen