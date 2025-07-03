GKN Salarissen

GKN's salaris varieert van $25,789 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $210,940 voor een Besturingsingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GKN . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025