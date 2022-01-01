Bedrijvengids
Gilead Sciences
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Gilead Sciences Salarissen

Gilead Sciences's salaris varieert van $89,550 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist aan de onderkant tot $349,238 voor een Corporate Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Gilead Sciences. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $140K
Data Scientist
Median $223K
Financieel Analist
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programma Manager
Median $212K
Project Manager
Median $178K
Business Analist
Median $263K
Informatietechnoloog (IT)
Median $220K
Product Manager
Median $170K
Software Engineering Manager
Median $295K
Biomedisch Ingenieur
$151K
Corporate Development
$349K
Data Science Manager
$208K
Legal
$291K
Management Consultant
$156K
Marketing Operations
$141K
Product Designer
$203K
Product Design Manager
$182K
Cybersecurity Analist
$182K
Solution Architect
$254K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$244K
Venture Capitalist
$89.6K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Gilead Sciences zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

أعلى وظيفة أجراً في Gilead Sciences هي التطوير المؤسسي at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $349,238. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gilead Sciences هو $208,035.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Gilead Sciences

Gerelateerde Bedrijven

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen