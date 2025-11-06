Bedrijvengids
Gigamon
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon Software Engineer Salarissen in Chennai Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Chennai Metropolitan Area bij Gigamon bedraagt in totaal ₹2.63M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Gigamon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totaal per jaar
₹2.63M
Niveau
hidden
Basissalaris
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Gigamon in Chennai Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,858,576. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gigamon voor de Software Engineer functie in Chennai Metropolitan Area is ₹1,458,096.

