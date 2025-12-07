Bedrijvengids
Gibson
Gibson Project Manager Salarissen

De gemiddelde Project Manager totale vergoeding in Kuwait bij Gibson varieert van KWD 22.9K tot KWD 32.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Gibson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/7/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Gibson?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Gibson in Kuwait ligt op een jaarlijkse totale beloning van KWD 32,497. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gibson voor de Project Manager functie in Kuwait is KWD 22,858.

Andere Bronnen

