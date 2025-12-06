Bedrijvengids
Ghost
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Ghost Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Czech Republic bij Ghost varieert van CZK 1.81M tot CZK 2.47M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ghost's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$91K - $110K
Czech Republic
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$85K$91K$110K$116K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Software Engineer inzendingens bij Ghost nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ghost?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ghost in Czech Republic ligt op een jaarlijkse totale beloning van CZK 2,466,972. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ghost voor de Software Engineer functie in Czech Republic is CZK 1,807,695.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ghost

Gerelateerde Bedrijven

  • LinkedIn
  • Databricks
  • Facebook
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghost/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.