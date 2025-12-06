De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in United States bij GHG varieert van $84K tot $115K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GHG's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghg/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.