GFT Group
  • Poland

GFT Group Software Engineer Salarissen in Poland

Software Engineer vergoeding in Poland bij GFT Group varieert van PLN 129K per year voor Software Engineer tot PLN 174K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Poland bedraagt in totaal PLN 160K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GFT Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij GFT Group in Poland ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 209,124. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GFT Group voor de Software Engineer functie in Poland is PLN 160,414.

