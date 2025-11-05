Bedrijvengids
GFT Group
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Madrid Metropolitan Area

GFT Group Software Engineer Salarissen in Madrid Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Madrid Metropolitan Area bij GFT Group bedraagt in totaal €42.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GFT Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totaal per jaar
€42.7K
Niveau
L4
Basissalaris
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Salesforce Developer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij GFT Group in Madrid Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €64,842. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GFT Group voor de Software Engineer functie in Madrid Metropolitan Area is €42,681.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor GFT Group

Gerelateerde Bedrijven

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen