Software Engineer vergoeding in Italy bij GFT Group varieert van €26K per year voor Junior Software Engineer tot €29.7K per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Italy bedraagt in totaal €27.1K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GFT Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
