GFT Group
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Software Engineer Salarissen in Greater Sao Paulo

Software Engineer vergoeding in Greater Sao Paulo bij GFT Group varieert van R$103K per year voor Software Engineer tot R$170K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bedraagt in totaal R$143K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GFT Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Backend Software Engineer

Salesforce Developer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij GFT Group in Greater Sao Paulo ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$192,934. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GFT Group voor de Software Engineer functie in Greater Sao Paulo is R$139,918.

