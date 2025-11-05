Software Engineer vergoeding in Greater Sao Paulo bij GFT Group varieert van R$103K per year voor Software Engineer tot R$170K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bedraagt in totaal R$143K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GFT Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
