GEP Worldwide
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Hyderabad Area

GEP Worldwide Software Engineer Salarissen in Greater Hyderabad Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bij GEP Worldwide bedraagt in totaal ₹1.73M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GEP Worldwide's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Totaal per jaar
₹1.73M
Niveau
L3
Basissalaris
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹111K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Nieuwste Salarisinzendingen
Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,034,790. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GEP Worldwide voor de Software Engineer functie in Greater Hyderabad Area is ₹1,769,114.

