GEP Worldwide
GEP Worldwide Management Consultant Salarissen in Mumbai Metropolitan Region

Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bij GEP Worldwide bedraagt in totaal ₹1.34M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GEP Worldwide's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Totaal per jaar
₹1.34M
Niveau
L2
Basissalaris
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij GEP Worldwide?
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Management Consultant bij GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,540,295. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GEP Worldwide voor de Management Consultant functie in Mumbai Metropolitan Region is ₹1,321,292.

