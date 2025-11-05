GEP Worldwide Management Consultant Salarissen in India

Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in India bij GEP Worldwide bedraagt in totaal ₹1.34M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor GEP Worldwide's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket GEP Worldwide Management Consultant Mumbai, MH, India Totaal per jaar ₹1.34M Niveau L2 Basissalaris ₹1.18M Stock (/yr) ₹0 Bonus ₹154K Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 2 Jaren

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( INR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus

