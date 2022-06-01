Genuine Parts Salarissen

Bedrijvengids
Genuine Parts
Genuine Parts's salaris varieert van $51,131 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $203,975 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Genuine Parts. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $100K

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $185K
Customer Service
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Informatietechnoloog (IT)
$67.8K
Legal
$169K
Marketing
$154K
Product Designer
$80.4K
Recruiter
$112K
Solution Architect
$204K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Genuine Parts is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $203,975. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Genuine Parts is $112,200.

