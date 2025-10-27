Bedrijvengids
Genesys
Genesys Solution Architect Salarissen

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in Canada bij Genesys bedraagt in totaal CA$272K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Totaal per jaar
CA$272K
Niveau
-
Basissalaris
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
18 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Genesys in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$204,196. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Genesys voor de Solution Architect functie in Canada is CA$204,196.

