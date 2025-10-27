Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Genesys bedraagt $230K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $231K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
