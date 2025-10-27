Product Manager vergoeding in United States bij Genesys varieert van $163K per year voor L2 tot $292K per year voor L7. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $205K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***