Bedrijvengids
Genesys
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

Genesys Product Designer Salarissen

Product Designer vergoeding in Ireland bij Genesys varieert van €46.3K per year voor L1 tot €56.2K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Ireland bedraagt in totaal €47.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Genesys?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

UX Designer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Genesys in Ireland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €120,596. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Genesys voor de Product Designer functie in Ireland is €52,350.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Genesys

Gerelateerde Bedrijven

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen