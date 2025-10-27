Product Designer vergoeding in Ireland bij Genesys varieert van €46.3K per year voor L1 tot €56.2K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Ireland bedraagt in totaal €47.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
