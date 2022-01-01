Bedrijvengids
General Motors
    • Over

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Website
    1908
    Oprichtingsjaar
    155,000
    Aantal Werknemers
    $10B+
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Andere Bronnen