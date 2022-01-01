Bedrijvengids
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Salarissen

General Dynamics Information Technology's salaris varieert van $75,000 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $164,175 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van General Dynamics Information Technology. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $112K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Systems Engineer

Informatietechnoloog (IT)
Median $155K
Cybersecurity Analist
Median $75K

Data Scientist
Median $143K
Solution Architect
Median $133K
Business Analist
Median $91K
Data Analist
Median $100K
Software Engineering Manager
Median $146K
Management Consultant
$152K
Product Manager
$91.5K
Project Manager
$117K
Recruiter
$98.9K
Technisch Programma Manager
$164K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij General Dynamics Information Technology is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $164,175. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij General Dynamics Information Technology is $117,300.

