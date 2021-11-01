Bedrijvengids
Gazprom
Gazprom Salarissen

Gazprom's salaris varieert van $13,028 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Success aan de onderkant tot $86,918 voor een Controls Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Gazprom. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Software Engineer
Median $30.4K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

DevOps Engineer

Data Scientist
Median $23.9K
Data Analist
Median $37.5K

Product Designer
Median $27.8K
Product Manager
Median $37K
Project Manager
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Business Analist
$49.5K
Controls Engineer
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Customer Success
$13K
Financieel Analist
Median $60K
Geologisch Ingenieur
$37.1K
Grafisch Designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investment Banker
$61.2K
Management Consultant
$20.9K
Marketing
$50.5K
Software Engineering Manager
$60.4K
Solution Architect
$63.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Gazprom is Controls Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $86,918. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gazprom is $37,254.

