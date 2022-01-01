Bedrijvenoverzicht
Garmin
Garmin Salarissen

Het salarisbereik van Garmin varieert van $3,575 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $258,700 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Garmin. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Productie software-ingenieur

Netwerk-ingenieur

Systeemingenieur

Hardware Ingenieur
Median $113K

Embedded Hardware-ingenieur

Werktuigbouwkundige
Median $55.6K

Product Designer
Median $86K
Projectmanager
Median $110K
Business Analist
Median $91K
Bedrijfsontwikkeling
$65.7K
Stafchef
$201K
Klantenservice
$91.3K
Data Science Manager
$166K
Data Wetenschapper
$259K
Elektrotechnisch Ingenieur
$64.8K
Financieel Analist
$56.7K
Personeelszaken
$3.6K
Industrieel Ontwerper
$71.6K
Informatietechnoloog (IT)
$69.1K
Productmanager
$96.5K
Cyberbeveiligingsanalist
$75.4K
Technisch Programma Manager
$127K
Technisch Schrijver
$56.7K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Garmin is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $258,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Garmin is $91,000.

