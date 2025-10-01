Bedrijvengids
Gaming Innovation Group
  • Madrid Metropolitan Area

Gaming Innovation Group Software Engineer Salarissen in Madrid Metropolitan Area

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Madrid Metropolitan Area bij Gaming Innovation Group varieert van €52.4K tot €74.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Gaming Innovation Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€59.6K - €70.6K
Wat zijn de carrièreniveaus bij Gaming Innovation Group?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €74,444. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gaming Innovation Group voor de Software Engineer functie in Madrid Metropolitan Area is €52,434.

