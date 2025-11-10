Bedrijvengids
Gameskraft
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Software Engineer Niveau

Senior Software Engineer

Niveaus bij Gameskraft

Vergelijk Niveaus
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Tech lead
    4. Toon 2 Meer Niveaus
Gemiddeld Jaarlijks Totale Vergoeding
₹39,034
Basissalaris
₹3,198,846
Aandelenopdracht ()
₹135,727
Bonus
₹63,728
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Nieuwste Salaris Inzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Gameskraft

Gerelateerde Bedrijven

  • LinkedIn
  • Tesla
  • Google
  • Apple
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen