FundApps Software Engineer Salarissen in Greater London Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater London Area bij FundApps bedraagt in totaal £71.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor FundApps's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£71.6K
Niveau
L2
Basissalaris
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij FundApps?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij FundApps in Greater London Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £111,306. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij FundApps voor de Software Engineer functie in Greater London Area is £74,345.

