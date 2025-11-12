Bedrijvengids
FullStory
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

FullStory Full-Stack Software Engineer Salarissen

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij FullStory varieert van $162K per year voor Level 20 tot $228K per year voor Level 40. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $200K. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Level 20
(Instapniveau)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij FullStory zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij FullStory in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $276,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij FullStory voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $182,000.

Andere Bronnen