Fulgent Genetics Salarissen

Fulgent Genetics's salaris varieert van $69,650 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $100,500 voor een Biomedische Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fulgent Genetics . Laatst bijgewerkt: 11/20/2025