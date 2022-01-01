Bedrijvengids
Fujitsu
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Fujitsu Salarissen

Fujitsu's salaris varieert van $14,141 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Russia aan de onderkant tot $211,050 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fujitsu. Laatst bijgewerkt: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $129K

Netwerk Engineer

Product Manager
Median $175K
Business Operations Manager
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Business Analist
$20.6K
Business Development
$168K
Klantenservice
$15.6K
Data Analist
$74.2K
Data Science Manager
$125K
Data Scientist
$58.8K
Facilitair Manager
$40.6K
Financieel Analist
$68.5K
Hardware Engineer
$145K
Informatietechnoloog (IT)
$62.4K
Management Consultant
$55K
Marketing
$67.6K
Product Designer
$14.1K
Programma Manager
$67.1K
Project Manager
$48.6K
Sales
$211K
Sales Enablement
$47.6K
Cybersecurity Analist
$17.5K
Solution Architect
$26.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Fujitsu is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $211,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fujitsu is $60,617.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Fujitsu

Gerelateerde Bedrijven

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.