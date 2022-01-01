fuboTV Salarissen

fuboTV's salaris varieert van $142,285 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $334,560 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van fuboTV . Laatst bijgewerkt: 11/20/2025